Lazio, Righini: “Nel 2025 Pil regionale crescerà di circa 2%, premiati da agenzie rating”

«Siamo in via di approvazione del nostro Documento di programmazione economico-finanziaria: nel 2025 il Pil del Lazio crescerà circa il 2%, molto più di tante altre regioni. Credo che questo sia frutto anche della politica attenta che abbiamo portato avanti in una Regione a grande complessità economico-finanziaria, con un indebitamento record. Siamo la Regione con il più alto indebitamento tra tutte, con i nostri 22 miliardi di euro soffochiamo molte delle possibilità e delle potenzialità». Lo ha detto l’assessore della Regione Lazio al Bilancio, Giancarlo Righini, nel corso della presentazione della ‘Fiera mondiale e del campionato del peperoncino di Rieti’, oggi nella sala stampa della Camera dei Deputati.

«Abbiamo invertito questa tendenza, in un solo anno di Governo riducendo di mezzo miliardo il debito regionale, abbiamo avuto per la prima volta un upgrade dalle agenzie di rating e Moody’s ci ha premiato per queste scelte coraggiose. Non contraiamo più un nuovo debito e investiamo le risorse in maniera oculata», ha concluso l’assessore Righini.

COMUNICATO STAMPA