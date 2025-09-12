LAZIO, RIGHINI: INVESTIRE SULLO SPORT SIGNIFICA INVESTIRE SUL FUTURO

«Lo stanziamento di 24 milioni di euro per i voucher sportivi rappresenta una scelta di grande valore sociale, che testimonia l’impegno concreto della Regione Lazio a sostegno delle famiglie e della crescita sana dei nostri giovani. Un’operazione ambiziosa e senza precedenti, resa possibile grazie al lavoro di squadra e a una visione lungimirante».

Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Desidero ringraziare in particolare il presidente della commissione Sport, Luciano Crea, per l’intuizione iniziale che ha dato impulso a questo progetto così rilevante, e i capigruppo di maggioranza, Daniele Sabatini, Giorgio Simeoni, Laura Cartaginese e Nazzareno Neri, per aver sostenuto fattivamente questa misura. Un ringraziamento va anche all’assessore Schiboni, il cui contributo è stato fondamentale per individuare e attivare le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus. E naturalmente all’assessore Elena Palazzo, che ha saputo portare avanti questa iniziativa con determinazione e competenza, ampliando la platea dei beneficiari e garantendo pari opportunità di accesso allo sport per oltre 47mila famiglie», ha evidenziato l’assessore Giancarlo Righini.

«Come assessorato al Bilancio abbiamo sostenuto con convinzione questa misura, perché crediamo che investire nello sport significhi investire nel futuro, nella salute e nella coesione sociale del nostro territorio», ha concluso l’assessore della Regione Lazio, Giancarlo Righini.