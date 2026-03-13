LAZIO, RIGHINI: «GRAZIE A SCHIBONI PER IL LAVORO SVOLTO»

«Desidero rivolgere a Giuseppe Schiboni un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni alla guida dell’assessorato regionale.Nel corso del suo mandato ha portato avanti con impegno e senso delle istituzioni, un lavoro importante per rafforzare le politiche attive del lavoro, sostenere la formazione e creare nuove opportunità per cittadini, imprese e territori del Lazio. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico nel Consiglio di amministrazione di Agenas, certo che saprà mettere a disposizione anche in questa nuova esperienza le sue competenze e la sua dedizione al servizio delle istituzioni».Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.