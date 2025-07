LAZIO, RIGHINI: GRAZIE A DDL AGRICOLTURA RISPOSTE CONCRETE ALLE IMPRESE

«Il DDL ColtivaItalia rappresenta una svolta concreta e coraggiosa a favore del comparto agricolo, da troppo tempo penalizzato da scelte ideologiche e da un’impostazione europea sempre più distante dalle esigenze reali dei nostri produttori. Con un investimento straordinario di un miliardo di euro, fortemente voluto dal ministro Lollobrigida, il Governo dimostra di voler mettere l’agricoltura al centro delle politiche strategiche nazionali, riconoscendole il ruolo fondamentale che ha non solo nella nostra economia, ma anche nella tutela dell’ambiente, della biodiversità e della sicurezza alimentare. Questa misura dà finalmente risposte concrete alle imprese: la sospensione, fortemente richiesta, delle rate dei mutui, gli incentivi per il ricambio generazionale, l’accesso agevolato al credito, la valorizzazione delle filiere del grano, della carne e dell’olio, la ricerca e innovazione per un’agricoltura più moderna, competitiva e sostenibile. È un segnale di vicinanza e fiducia che il mondo agricolo aspettava da tempo. Come Regione Lazio non possiamo che esprimere pieno appoggio a questo provvedimento, pronti a fare la nostra parte per garantirne una rapida ed efficace attuazione su tutto il territorio».Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

