LAZIO, RIGHINI: «BENE LAVORO DI VERIFICA DEL CONSORZIO VALLE DEL LIRI DI CASSINO»

«Il perseguimento dell’ottimizzazione economica-finanziaria di un Ente importante come il Consorzio di Bonifica passa, necessariamente anche attraverso azioni di verifica e controllo delle attività. I risultati resi noti oggi dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino (Fr), riguardanti la scrupolosa verifica delle richieste di irrigazione nell’importante comprensorio, che ha permesso di individuare – utilizzando personale proveniente dalle altre sedi consortili della Ciociaria e le tecnologie satellitari più avanzate – una miriade di abusi immediatamente bloccati, è la dimostrazione che fare scelte di questo tipo ripaga nei confronti della maggior parte dei Consorziati onesti e permette, altresì, di far comprendere come dalle parole si passa ai fatti per il bene comune in un momento dove l’acqua è sempre carente. Un plauso, quindi, alla Commissaria Sonia Ricci, al Direttore Marandola e a tutto il personale che quotidianamente si prodiga per il rispetto delle regole. Si tratta altresì di un invito alla proprietà consorziale a difendere sempre meglio, con il giusto comportamento, il proprio Ente in un territorio che, come il resto del Lazio, è molto bello, ma anche molto delicato e colpito dai cambiamenti climatici».Lo dichiara l’assessore al all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

