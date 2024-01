Lazio, Righini: “Bene controlli NAS per combattere frodi nel settore oleario”

«Un sentito ringraziamento ai Nas per l’importante operazione di controllo effettuata questa mattina in alcuni frantoi della regione. Un’azione che va a tutela della qualità di uno dei settori più importanti del sistema agroalimentare del nostro territorio».

Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Così come giustamente ribadito dal ministro Lollobrigida, anche nel Lazio non c’è spazio per chi vuole operare contro la legge, mettendo a rischio la salute dei consumatori. È per questo che fin dal nostro insediamento abbiamo attivato misure ad hoc, come il bando per l’ammodernamento dei frantoi e la legge sull’oleoturismo, finalizzati a una crescita del comparto oleario non solo in termini qualitativi, ma anche dal punto di vista economico e dell’innovazione tecnologica», ha concluso Righini.

COMUNICATO STAMPA