Lazio, Righini:” bene approvazione dei progetti presentati dai consorzi di bonifica del Lazio”

«L’approvazione da parte del commissario straordinario alla scarsità Idrica, Nicola Dell’Acqua, di tre progetti presentati da altrettanti consorzi di bonifica della Regione è un’eccellente notizia ed è la testimonianza dell’ottimo lavoro che sta svolgendo l’Anbi Lazio, sotto la sapiente guida della presidente Sonia Ricci e del direttore generale, Andrea Renna».Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini. «In un contesto come quello che stiamo vivendo, dove i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico sono sempre più predominanti, sapere che tre iniziative, con un investimento totale di trenta milioni, messe in campo dai consorzi del Lazio per tutelare alcune zone a rischio del nostro territorio siano state ritenute di preminente interesse nazionale ci riempie di orgoglio. E conferma che la strada intrapresa dalla giunta regionale, che ha previsto fin da subito la valorizzazione di queste strutture, è quella giusta e va perseguita sempre con più forza e determinazione», ha concluso l’assessore della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

Correlati