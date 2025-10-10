LAZIO, RIGHINI: A FROSINONE IL POLO PER LO SVILUPPO RURALE E DELL’AGRICOLTURA

La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente, Francesco Rocca, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio, Giancarlo Righini, ha approvato lo schema di convenzione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il Comune di Frosinone per la realizzazione del “Polo per lo sviluppo delle aree rurali e dell’agricoltura”.La convenzione prevede l’autorizzazione alla concessione di una porzione di immobile regionale, sito in via Veccia 23 a Frosinone, che ospiterà il nuovo polo.«Con questo provvedimento onoriamo un impegno preso con i rappresentanti delle imprese agricole nella recente cabina di regia. Ringrazio il presidente Francesco Rocca per aver sostenuto questa misura con la quale, oltre a sostenere concretamente gli allevatori e tutto il comparto ovicaprino, cerchiamo di far emergere i casi non segnalati in modo da poter stabilizzare in maniera più chiara il numero dei casi realmente esistenti», ha spiegato l’assessore Giancarlo Righini.

Correlati