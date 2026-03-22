LAZIO, PUBBLICATO L’AVVISO PER IL SOSTEGNO AGLI ORFANI DI VITTIME DI FEMMINICIDIO

Assessore Baldassarre: «Un Segnale chiaro da parte della Regione, nessuno va lasciato solo».

Da mercoledì 18 marzo 2026, sul sito di LazioCrea, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi a favore degli orfani di vittime di femminicidio.

La Giunta regionale, con un finanziamento di 600mila euro, il doppio rispetto agli anni precedenti, ha sostenuto il progetto che prevede un contributo di 10mila euro per ciascun beneficiario. Questo stanziamento rappresenta un intervento concreto di sostegno economico e sociale rivolto ai figli e alle figlie delle donne vittime di femminicidio, con l’obiettivo di garantire loro maggiori opportunità e condizioni di vita dignitose.

In questo modo la Regione Lazio rafforza il proprio impegno nel sostenere le vittime indirette della violenza di genere, riconoscendo il diritto degli orfani a ricevere un supporto concreto per il loro percorso di crescita, studio e autonomia.

«Con questo avviso vogliamo dare un segnale chiaro: nessuno deve essere lasciato solo. Gli orfani di vittime di femminicidio rappresentano una delle ferite più profonde della nostra società e hanno bisogno di un sostegno reale, continuativo e attento. È dovere di chi amministra creare le condizioni per un recupero complessivo, sociale, culturale e concreto. Questo contributo, infatti, non è solo un aiuto economico, ma un impegno istituzionale per accompagnarli in un percorso di vita che restituisca loro opportunità, dignità e futuro. La Regione Lazio continuerà a investire con determinazione nelle politiche di contrasto alla violenza di genere e tutela dei diritti», ha dichiarato l’assessore alle Pari opportunità della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

L’avviso si inserisce in una più ampia strategia regionale che, negli ultimi anni, ha previsto investimenti dedicati e misure strutturali per il contrasto alla violenza contro le donne, tra cui un fondo specifico per gli organi di femminicidio, con una dotazione di risorse pluriennale. Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 marzo 2026 fino al 30 maggio 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell’avviso. Tutte le informazioni, i requisiti di accesso e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito: www.laziocrea.it/ .