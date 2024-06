Lazio, pubblicati i nuovi bandi GENS rivolti alle scuole e alla società civile

Righini-Palazzo: «Puntiamo all’educazione ambientale attraverso le nostre Aree Naturali Protette».

La direzione Ambiente della Regione Lazio, su indicazione degli assessori all’Ambiente, all’Agricoltura e ai Parchi, Elena Palazzo e Giancarlo Righini, ha pubblicato i due nuovi bandi di partecipazione all’offerta educativa del catalogo GENS – Progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità (EAS) delle aree naturali protette del Lazio – per il biennio 2024-2025, le cui scadenze sono fissate per il prossimo 30 giugno.

Nello specifico i due avvisi sono rivolti agli Istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado ubicati nel territorio regionale e ai soggetti giuridici della Società civile (Associazioni, Cooperative, Onlus, Centri anziani, strutture per soggetti fragili).

I destinatari dei due bandi possono scegliere tra i numerosi progetti che spaziano su diversi temi ambientali quali la biodiversità, il cambiamento climatico, i servizi ecosistemici, con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio naturale e culturale del Lazio, educare alla sostenibilità e rafforzare il legame con il territorio attraverso la partecipazione alle attività educative condotte dal personale esperto delle Aree Naturali Protette in aula e sul campo.

Suddiviso in sezioni, aree tematiche e articolato in schede descrittive, il catalogo Gens contiene progetti educativi che privilegiano le attività sul campo in grado di stimolare anche la sfera emotiva e sensoriale, pensati per coinvolgere tutte le fasce di età della comunità locale.

«Abbiamo puntato molto sul Bando Gens – spiega l’assessore Palazzo – ritenendolo un importante strumento di indirizzo e coordinamento con cui la Regione ha potuto promuovere, sull’intero territorio regionale, la cultura della sostenibilità, la consapevolezza del valore dell’ambiente naturale e storico-culturale, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini, con una attenzione particolare ai più piccoli, grazie al supporto delle Aree Naturali Protette regionali e del loro personale esperto. Visti gli ottimi risultati raggiunti, andiamo avanti con decisione su questa strada anche per il prossimo anno certi di proseguire il nostro percorso di educazione ambientale».

«Attraverso questi bandi – conclude l’assessore Righini – mettiamo in vetrina le nostre Aree Naturali Protette dando la possibilità in particolare a tanti giovani e agli esponenti della società civile di apprezzarne il loro straordinario valore dal punto di vista ambientale e naturalistico. Un patrimonio di biodiversità che attraverso il catalogo Gens sarà ulteriormente valorizzato diventando sempre di più anche un importante volano dal punto di vista sociale ed economico».

