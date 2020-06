Lazio, prorogata validità esenzioni e piani terapeutici

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha prorogato la validità delle esenzioni ticket mentre l’AIFA ha previsto la proroga dei piani terapeutici per le patologie croniche.Secondo l’Ordinanza n.45 del Presidente della Regione Lazio, i termini di validità delle esenzioni per reddito E01, E02, E03, E04 e di esenzione per patologia sono stati differiti al 31.12.2020 allo scopo di continuare ad evitare sovraffollamento presso gli Uffici deputati al rilascio dei certificati stessi, fermo restando l’obbligo degli assistiti di comunicare alla ASL eventuali variazioni intervenute.Per quanto riguarda i Piani terapeutici individuali relativi alle patologie croniche (Web-based o cartacei), già sottoscritti dai medici specialisti e che risultano in scadenza nei mesi di marzo e aprile, la validità indicata in ciascun piano del singolo cittadino può essere prorogata di 90 giorni a partire dal momento della scadenza, fino al massimo del 31.08.2020. Al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo dei PT dovrà avvenire secondo le consuete modalità.

COMUNICATO STAMPA

