Lazio, Pittiglio (Capogruppo PD provinciale): “Grazie De Angelis per il lavoro svolto”

“A Francesco De Angelis va il mio grazie per il lavoro svolto in questi anni alla guida del consorzio industriale del Lazio. Ha saputo interpretare il ruolo con capacità amministrativa e politica, raggiungendo l’ambizioso obiettivo di unificare i diversi consorzi delle province laziali per meno burocrazia e maggiori capacità attrattive dei tessuti economici e industriali del Lazio. In linea con la nuova fase politica in Regione e con il solo scopo di favorire la crescita e lo sviluppo dei territori ha fatto un passo indietro. Un gesto assolutamente non scontato”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, capogruppo del Pd al consiglio provinciale di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA