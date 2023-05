Lazio, Pd: “Rocca regala sanità regionale ai privati”

“Il secondo atto sulla sanità del presidente Rocca spiega benissimo quale obiettivo si voglia raggiungere. Con il regalo di 23 milioni di euro ai privati per acquisire posti letto e dare così un sollievo ai pronto soccorso, in realtà si manifesta la volontà della destra di tornare in fretta ai fasti dei disastri gestionali di 15 anni fa. Da un lato si accentra ogni procedura sul personale bloccando il piano assunzionale nelle strutture pubbliche che versa in condizioni difficili proprio per mancanze di risorse umane e dall’altra si elargisce al privato la prima prebenda. Questo regalo porta il disavanzo a 241 milioni con la differenza che i 218 di cui abbiamo parlato in questi giorni sono il risultato di un biennio straordinario a causa del Covid che ha portato ogni regione ad un aumento delle spese per garantire una risposta adeguata all’emergenza, mentri questi primi 23 milioni sono proprio una spesa allegra magari necessaria per cominciare a chiarire bene quale sia la politica della destra sulla sanità. Meno pubblico e più privato. Noi ci opporremo e incalzeremo la destra a rendere conto dei propri atti”.Così in una nota il Gruppo del Partito Democratico del Consiglio regionale del Lazio.

