LAZIO, PALAZZO: «GRAZIE ALLA RIDUZIONE DEGLI AMBITI DI GARANZIA LA GIUNTA ROCCA CAMBIA PASSO PER UNA SANITÀ DI PROSSIMITÀ»

«La riduzione degli ambiti di garanzia segna un cambio di passo netto nella gestione della sanità del Lazio. Dopo anni di immobilismo e disfunzioni, questa amministrazione sta affrontando con coraggio e concretezza uno dei nodi più critici per i cittadini: l’accesso alle cure».

Lo dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo, commentando le nuove misure introdotte dalla delibera della Regione Lazio guidata da Francesco Rocca per riorganizzare il sistema delle prenotazioni di visite ed esami, superando un modello che negli anni ha prodotto disagi, inefficienze e liste d’attesa insostenibili.

«Finalmente si restringe l’ambito di garanzia dando ai cittadini la certezza di prendere un appuntamento all’interno della propria Asl, senza costringerli a spostarsi in tutta la regione, in viaggi spesso complessi e disagevoli. Avvicinare i servizi sanitari ai territori di appartenenza significa assumersi la responsabilità di governare davvero il sistema, significa mettere al centro il diritto alla salute e l’organizzazione razionale di tutto il settore», continua l’assessore Palazzo.

«Il lavoro portato avanti dal presidente Francesco Rocca dimostra una visione chiara: regole certe, tempi definiti e una programmazione seria per una sanità di prossimità. È un’azione strutturale che si accompagna a un’altra importante rivoluzione che inciderà sulle liste d’attesa a partire da febbraio: quella per la riduzione della durata di validità delle ricette per visite ed esami medici, che saranno calibrate in base alle necessità. Quindi non più 180 giorni per tutti, ma da 10 a 130 giorni in base all’urgenza certificata dal medico: un modo per assicurare che le priorità indicate sulle ricette vengano realmente rispettate», prosegue l’Assessore.

«Al presidente Francesco Rocca va il mio plauso per la determinazione con cui sta guidando la sanità del Lazio. I cambiamenti che sono in corso si devono a una Giunta, di cui mi onoro di far parte, che ha scelto di non rinviare più, di affrontare i problemi e di dare risposte concrete ai cittadini», conclude l’assessore Elena Palazzo.