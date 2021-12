Lazio MUSEI VATICANI e MOSTRA LEONARDO DA VINCI: ultime settimane per consentire ai vincitori del Lazio di aggiudicarsi il BEST OF THE BEST dei Remarkable Venue Awards di Tiqets

Ultime settimane per sostenere i vincitori laziali dei REMARKABLE VENUE AWARDS,

il premio annuale che celebra i migliori musei e attrazioni di Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna,

Le attrazioni e i musei si sfidano per aggiudicarsi il titolo di “best of the best” come

REMARKABLE VENUE AWARDS: GLOBAL WINNERS

la prima votazione al mondo basata sulle scelte dei consumatori che, esprimendo la loro preferenza, potranno provare ad aggiudicarsi “un anno di biglietti gratuiti” per musei e attrazioni nel 2022

I MUSEI E LE ATTRAZIONI ITALIANE IN LIZZA PER LE VARIE CATEGORIE SONO:

le CATACOMBE DI SAN GENNARO, il DUOMO DI MILANO, i MUSEI VATICANI, il MUSEO FERRARI MARANELLO, il PARCO CAVOUR, la MOSTRA LEONARDO DA VINCI e il GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA

Il premio è organizzato e assegnato da TIQETS

piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni

che di recente ha ricevuto un finanziamento da 60 milioni di dollari da Airbnb

Il 10 novembre scorso Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Aribnb, ha annunciato i vincitori delle diverse categorie dei Remarkable Venue Awards, il premio che organizza e assegna ogni anno per celebrare i musei e le attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze.

Ultime settimane disponibili per sostenere le attrazioni laziali (e le altre attrazioni italiane) e consentir loro di aggiudicarsi, in una sfida testa a testa, il titolo BEST OF THE BEST come REMARKABLE VENUE AWARDS: GLOBAL WINNERS.

I vincitori saranno eletti sulla base delle preferenze espresse da turisti e viaggiatori di tutto il mondo che, connettendosi al sito di Tiqets, avranno tempo per votare i propri musei e attrazioni del cuore fino al 16 gennaio 2022.

Ecco il link per esprimere le proprie votazioni: https://www.tiqets.com/blog/best-museums-attractions-in-2021/#vote

Lasciando il proprio voto sarà possibile partecipare a un concorso che mette in palio un anno di biglietti gratuiti per esplorare i musei e le attrazioni più vicini (più una coppia di biglietti al mese per le attrazioni votate).

Questi i musei e delle attrazioni che sarà possibile votare nelle diverse categorie:

Si tratta dei luoghi con il maggior numero di recensioni e i punteggi più alti della loro categoria nel loro stato, sulla base delle recensioni dei visitatori di Tiqets.com nel 2021. Per quanto riguarda la “Most Innovative Venue” e la “Miglior Gemma Nascosta”, i candidati sono stati invece scelti da una giuria di esperti nel settore turistico di tutto il mondo tra le autocandidature arrivate.

MOST REMARKABLE VENUE: riconoscimento riservato ai musei e alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets

MUSEI VATICANI (Italia)

Royal Liver Building 360 (Uk/Ireland); Dalì Theatre – Museum (Spagna); Musée de l’Orangerie (Francia); Van Gogh Museum (Olanda); The Menil Collection (Usa)

MOST INNOVATIVE VENUE: Riconoscimento dedicato a musei e attrazioni che continuano a spingere avanti il settore attraverso strategie di marketing creative, nuove tecnologie, iniziative di sostenibilità e altri mezzi.

“Un modo molto moderno di mostrare le idee di Leonardo Da Vinci, tanto antiche quanto estremamente innovative” – dai commenti lasciati tra le recensioni.

Attrazioni:

MOSTRA LEONARDO DA VINCI (Italia)

Puy du Fou (Spagna); Paris Montparnasse Top of the city (Francia); Las Vegas Raiders (Usa); RHS Garden Wisley (Uk/Ireland); Remastered (Olanda)

BEST MUSEUM: riconoscimento per i musei e le gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

MUSEO FERRARI MARANELLO (Italia)

Chillida Leku (Spagna); Musée Marmottan Monet (Francia); Old Royal Naval College (Uk/Ireland); STRAAT Museum (Olanda); National Museum of African American Music (Usa)

BEST ATTRACTION: riconoscimento per i musei e le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Attrazioni:

CATACOMBE DI SAN GENNARO (Italia)

La Citè de la Mer (Francia); Benalmadena Butterfly Park (Spagna); Madurodam (Olanda); Thriller Miami (Usa); The Scotch Whisky Experience (Uk/Ireland)

BEST LANDMARKS: riconoscimento per cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Attrazioni:

DUOMO DI MILANO (Italia)

Tower of London (Uk/Ireland); Hoge Veluwe National Park (Olanda); Empire State Building Observatory (Usa); Casa Batllò (Spagna); Château de Villandry (Francia)

BEST ONSITE EXPERIENCE: riconoscimento per i luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Attrazioni:

PARCO CAVOUR (Italia)

The Wax Museum Barcelona (Spagna); Museum of the Bible (Usa); Windsor Castle (Uk/Ireland); Bioparc de Doué-la-Fontaine (Francia); Mauritshuis (Olanda)

LA MIGLIORE GEMMA NASCOSTA: Riconoscimento per attrazioni uniche o di nicchia, fuori dai sentieri più battuti ma in grado di offrire esperienze incredibili ed extra-ordinarie ai propri visitatori.

Attrazioni:

GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA (Italia)

Velàsquez Tech Museum (Spagna); STRAAT Museum (Olanda); Roald Dahl Museum (Uk/Ireland); Musical Instrument Museum (Usa); How to become a Parisian in one hour? (Francia)

COMUNICATO STAMPA