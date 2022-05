Lazio, Metropolitan. Ciacciarelli (Lega):”Da parte di Zingaretti inerzia anche sui cinema.”

“L’amministrazione regionale di Nicola Zingaretti verrà ricordata come quella dell’inerzia: dai cinghiali, ai rifiuti, passando per i cinema. Eh sì, il Partito Democratico colpisce ancora. Pare che, come si apprende dalla stampa, da oltre 3 anni mancherebbe l’ok della Regione al progetto di ristrutturazione del cinema Metropolitan, storico della Capitale, da oltre 10 anni dimora dei senzatetto, poiché inutilizzato. C’è un progetto per riqualificarlo e tornare ai vecchi fasti, ma Zingaretti ed i suoi bloccano tutto. È così che vogliono investire sulla cultura? È così che vogliono che si presenti Roma ai turisti stranieri? È ora di sbloccare gli investimenti e prendere una posizione chiara, decisa, sensata. Dai cinghiali, ai rifiuti, ai cinema, alla cultura!”

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega), vice presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio.

