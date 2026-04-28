Lazio, Maura: “Via libera a programma strategico per infrastrutture e mobilità. Ora accelerare sugli investimenti”

“L’espressione di parere favorevole da parte della VI Commissione consiliare permanente ‘Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti’ allo schema di deliberazione n.155 rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro infrastrutturale del Lazio”.

Lo dichiara il consigliere regionale Daniele Maura, membro della Commissione.

“Si tratta di un provvedimento strategico che dà attuazione al Programma straordinario regionale di investimenti pubblici per il triennio 2026-2028, definendo criteri chiari e trasparenti per la selezione degli interventi e per la presentazione delle domande di contributo. Un piano che mette al centro la viabilità, la mobilità e il rafforzamento delle infrastrutture pubbliche e sociali”.

“L’obiettivo – prosegue Maura – è duplice: da un lato migliorare la sicurezza stradale e modernizzare la rete viaria, dall’altro sostenere interventi capaci di incidere concretamente sulla qualità della vita delle comunità locali. La trasparenza delle procedure e l’equilibrata distribuzione delle risorse saranno elementi chiave per garantire efficacia e risultati tangibili”.

“Il via libera in Commissione – conclude – conferma la volontà di imprimere una forte accelerazione agli investimenti pubblici. Ora è fondamentale procedere rapidamente con l’attuazione del programma, affinché le risorse si traducano in opere, cantieri e servizi per i cittadini e per i territori del Lazio”. Ufficio stampa Daniele Maura Consigliere regionale del Lazio

Membro della VI Commissione “Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti”