Lazio, Maura (FdI) e la politica degli slogan: quando la realtà contraddice le parole

DI AUGUSTO D’AMBROGIO. Un post social del consigliere regionale Daniele Maura (FdI), vicecapogruppo di maggioranza alla Pisana, è bastato per trasformare la cronaca politica in propaganda spicciola. “Noi i sondaggi preferiamo farli stando fra la gente”, scrive Maura, difendendo il presidente Francesco Rocca e la sua giunta da critiche e rilevazioni poco lusinghiere. Un’affermazione che, se non fosse drammaticamente scollegata dai fatti, potrebbe persino strappare un sorriso.

Le promesse tradite

Il consigliere parla di “risposte concrete ai cittadini”. Ma quali? La sanità regionale, fiore all’occhiello promesso in campagna elettorale, è oggi un campo minato: liste d’attesa interminabili, pronto soccorso al collasso e medici costretti a lavorare in condizioni limite. Le famiglie del Lazio vivono sulla propria pelle disagi quotidiani che nessuna dichiarazione social potrà cancellare.

La retorica del “fra la gente”

Maura rivendica il contatto con i cittadini, contrapponendolo a sondaggi e analisi. Ma la realtà dei territori è ben diversa: pendolari esasperati da trasporti sempre più inefficienti, giovani che emigrano per mancanza di opportunità, comunità locali lasciate sole di fronte a emergenze ambientali e sociali. Dov’è questo ascolto? Davvero basta una passerella o qualche stretta di mano durante gli eventi pubblici per parlare di vicinanza alla popolazione?

Il paravento della campagna elettorale

Secondo Maura, il problema è l’opposizione “già in piena campagna elettorale”. Un’accusa che suona paradossale, visto che la maggioranza di centrodestra sembra più preoccupata di difendere la propria immagine che di risolvere i nodi strutturali della Regione. Parlare di futuro, oggi, significa affrontare i dati concreti e i giudizi dei cittadini reali, non limitarsi a slogan ripetuti e a facili contrapposizioni con le amministrazioni passate.

Un dovere di trasparenza

Se davvero “l’unico sondaggio che conta è quello dei cittadini”, allora Maura e la giunta Rocca dovrebbero avere il coraggio della trasparenza: pubblicare numeri, dati e risultati delle proprie politiche. Perché finché i cittadini continueranno a fare la fila mesi interi per una visita medica, a subire disservizi nei trasporti e a vedere desertificato il proprio territorio di opportunità, nessuna dichiarazione social potrà trasformarsi in realtà.

