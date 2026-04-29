Lazio, M5S attacca Rocca: “Bilanci risanati tagliando sui più fragili”

Non usa mezzi termini Adriano Zuccalà, capogruppo del Movimento 5 Stelle Lazio, nel criticare la narrazione della giunta regionale guidata da Francesco Rocca sui conti pubblici. Secondo l’esponente pentastellato, i debiti della Regione non sarebbero affatto scomparsi, ma alleggeriti grazie a un intervento straordinario del Governo nazionale.

“La giunta Rocca ha beneficiato della cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse alle Regioni, un’operazione da 13 miliardi di euro”, sottolinea Zuccalà, evidenziando come il miglioramento dei bilanci non deriverebbe esclusivamente da una gestione virtuosa.

L’accusa politica si concentra soprattutto sulle conseguenze sociali delle scelte adottate. “C’è stato un taglio importante delle spese e quindi dei servizi ai cittadini”, afferma il capogruppo M5S, elencando alcuni provvedimenti contestati: dall’abbassamento della soglia ISEE per l’accesso al bonus nido, all’aumento dei costi per i caregiver a carico delle persone non autosufficienti, fino alla drastica riduzione delle manutenzioni negli immobili Ater.

Per Zuccalà, il vero prezzo del risanamento sarebbe dunque ricaduto sulle fasce più deboli della popolazione. “È facile raccontare bilanci virtuosi se a pagare sono le persone più fragili”, conclude.

Le dichiarazioni riaccendono il confronto politico sul welfare regionale e sulla sostenibilità delle politiche economiche adottate, con il tema sociale che torna al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioneì