Festa grande a Formello, in provincia di Roma, grazie al gioco del Lotto. Nell’estrazione di sabato 8 giugno, come riporta Agipronews, vinti 52.050 euro grazie ai numeri 34-47-87-90 sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro, per un totale di 568 milioni da inizio anno.

