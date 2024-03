Lazio, l’assessore Rinaldi incontra la Federazione degli Ordini degli ingegneri

Ieri pomeriggio l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha incontrato la Federazione degli Ordini degli ingegneri del Lazio.

Un tavolo tecnico dove sono stati trattati molti temi con i presidenti degli Federazione degli Ordini degli ingegneri del lazio e i presidenti degli Ordini di: Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, per un confronto che ha rappresentato un momento cruciale per la collaborazione e la sinergia tra l’amministrazione regionale e la comunità degli ingegneri.

«Un incontro necessario per condividere delle metodologie comuni di lavoro. Istituiremo dei tavoli su varie tematiche di interessi dei lavori pubblici che vanno, dal regolamento regionale per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico, fino, al nuovo prezziario regionale che è in corso di definizione. Questo è solo uno dei primi incontri, infatti, l’assessorato e gli uffici stanno organizzando dei tavoli con tutti gli ordini professionali tecnici di competenza, per avviare un percorso trasparente e di collaborazione. Sarà compito dell’amministrazione regionale mantenere un dialogo aperto e continuativo con gli ordini per promuovere lo sviluppo della Regione Lazio per il benessere della comunità», lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi.

COMUNICATO STAMPA