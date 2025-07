Lazio, la sanità di Rocca: spostare i malati, ingrassare i privati

Cinquanta milioni l’anno per un sistema che fallisce. Ma i pazienti pagano con la salute, i privati incassano e la Regione tace.

di Augusto D’Ambrogio.

In un sistema sanitario che dovrebbe curare, c’è chi guadagna quando i malati vengono spostati. E nel Lazio governato da Francesco Rocca, questo è diventato un modello. Un modello costato finora 50 milioni di euro pubblici all’anno, destinati non a potenziare i reparti, assumere medici o creare nuovi posti letto, ma a trasferire pazienti dagli ospedali pubblici alle cliniche private accreditate.

Il risultato? Decine di testimonianze parlano di pazienti fragili e cronici, spesso dimessi in fretta solo per liberare una barella, e riportati in emergenza dopo poche ore o giorni. Alcuni non ce la fanno. Ma nel frattempo, le cliniche incassano comunque.

Una strategia che ha un volto politico preciso. È quella del presidente Rocca, ex capo della Croce Rossa e oggi regista di un’operazione che sta smantellando pezzo dopo pezzo il sistema sanitario pubblico, sotto una parvenza di efficienza.

Un fallimento mascherato da soluzione

Il progetto regionale di “decongestionamento dei Pronto Soccorso” non solo non ha risolto il problema, ma in molti casi lo ha peggiorato.

Secondo le cifre emerse, 715 pazienti sono stati riammessi nei Pronto Soccorso da strutture private accreditate solo nell’ultimo anno. Persone spesso peggiorate, a volte in condizioni critiche. Le cliniche private – alcune delle quali legate a Antonio Angelucci, ex datore di lavoro di Rocca e oggi deputato della Lega – continuano però a ricevere fondi.

«Ho visto pazienti tornare con occlusioni, infezioni, emorragie interne. Trasferiti per liberare spazio, rimandati indietro quando era troppo tardi», racconta un medico in servizio in un grande ospedale romano. Parla in anonimato. Teme ritorsioni.

I numeri che la Regione non vuole far vedere

La Regione Lazio – nonostante le promesse di trasparenza – non ha fornito dati ufficiali. I nostri tentativi di ottenere informazioni da ASL, ospedali e uffici del presidente sono rimasti senza risposta. L’unico ospedale che ha parlato è il San Camillo: su 2.608 pazienti trasferiti nel 2024, 117 sono tornati in emergenza. Dodici nelle prime 72 ore.

Eppure la Regione insiste: “Il fenomeno è in calo”. Ma i dati del Ministero della Salute dicono il contrario. E mentre il presidente Rocca mostra alla TV cifre rassicuranti, le cliniche più critiche – come Fabia Mater (12,1% di reinvii), Villa Gioia di Sora (14,9%) e altre strutture del gruppo Angelucci – restano tutte operative e accreditate. Le minacce di revoca? Scomparse dai radar.

Un conflitto d’interessi grande come un ospedale

Il legame politico e professionale tra Francesco Rocca e Antonio Angelucci, titolare di molte cliniche coinvolte nei reinvii, non è un dettaglio. È la spina dorsale di un sistema che sposta pazienti come numeri e tratta la salute come merce in outsourcing.

Chi guadagna? I privati.

Chi perde? I malati, e la sanità pubblica.

Un sistema che premia la quantità dei trasferimenti, non la qualità della cura. E che lascia ai medici pubblici il compito di rimediare ai danni. Spesso quando è troppo tardi.

Il silenzio istituzionale

Da come afferma L’Espresso, nessuno ha voluto spiegare come mai le sanzioni previste (tagli del 10% o del 50% per i reinvii) si siano concretizzate in riduzioni ridicole: poco più di 380mila euro su 50 milioni spesi. Nessuno ha spiegato perché i nomi delle strutture sanzionate restano segreti. Nessuno ha chiarito come sia possibile che pazienti tornino in ospedali diversi, rendendo impossibile tracciare l’efficacia del sistema.

La sensazione, per chi lavora sul campo, è una sola: i pazienti sono un costo da gestire, non una vita da salvare. E la priorità non è migliorare i servizi, ma far quadrare i conti col privato.

Un modello malato

Mentre Francesco Rocca si presenta in televisione per rassicurare i cittadini, nei reparti la realtà è un’altra. Barelle ovunque, personale allo stremo, malati spostati a raffica, spesso senza una diagnosi definita.

E i 50 milioni? Continuano a scorrere. Verso un sistema che promette sollievo, ma consegna abbandono.

Un modello sanitario costruito sul paradosso: meno cura, più profitto.

Un modello che, sotto la guida di Rocca, sembra destinato a esplodere. O a far esplodere la fiducia dei cittadini.

La sanità pubblica non si privatizza con discrezione. Si svende, pezzo dopo pezzo. E oggi, nel Lazio, qualcuno lo sta facendo sotto i nostri occhi.