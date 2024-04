Lazio, la consigliera Battisti (PD) legge in aula monologo scurati: “L’aula prenda una posizione”

“Ci tengo, a nome del gruppo del Partito democratico, in relazione a quanto accaduto in Rai, ovvero nel servizio pubblico di stato, a leggere il monologo di Scurati censurato indegnamente perché ritengo che quest`aula, che è anche figlia delle battaglie che in questo Paese hanno portato alla libertà e alla democrazia di tutti a due giorni dal 25 aprile, debba ascoltare queste parole- ha detto Battisti. Quest’aula deve prendere una posizione e mi auguro lo facciano insieme tutti i capigruppo delle forze politiche”.

Dopo un’interruzione del presidente dell’aula Aurigemma, la consigliera Battisti ha letto per intero il monologo di Antonio Scurati per il 25 aprile.

Così in una nota la consigliera regionale Dem del Lazio, Sara Battisti.

