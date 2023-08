Lazio – Istituto zooprofilattico, nominato il commissario straordinario

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, con decreto del 31 luglio 2023, ha nominato Stefano Palomba, 54 anni, commissario straordinario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.Il Commissario straordinario rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.La nomina di Stefano Palomba si è resa necessaria dal momento che Andrea Leto, attuale direttore sanitario facente funzioni di Direttore generale, è andato in pensione il 1° agosto 2023. Rimane in carica l’attuale Consiglio di amministrazione.

comunicato stampa