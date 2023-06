Lazio in festa: vinti al Lotto 90 mila euro e 33 mila euro al 10eLotto

Lazio protagonista con il Lotto. Nel concorso di giovedì 15 giugno, come riporta Agipronews, doppia vincita da 45mila euro a Roma, grazie alle due giocate che hanno portato un terno sulla ruota di Roma in seguito alla combinazione 2-24-31. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,1 milioni di euro, per un totale di 526 da inizio anno.

Lazio a segno con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, nella Capitale sono state centrate centrate vincite complessive per 33 mila euro grazie a un 6 Doppio Oro da 24mila euro e un 3 Doppio Oro da 9mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre

1,7 miliardi dall’inizio dell’anno.

