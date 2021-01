Lazio, impianti sciistici. Ciacciarelli (Lega): “Subito indennizzi per mancata riapertura”

“Gli operatori degli impianti sciistici non possono essere tenuti in ostaggio dall’incapacità di governo e regione. Questi lavoratori hanno bisogno di certezze, o si apre o non si apre. Si erano preparati per avviare la stagione in sicurezza ed ora vedono, nuovamente, vanificati i propri sforzi. Governo e Regione Lazio abbiano il coraggio di prendere una posizione netta, e nel caso di non aperture provvedere ad erogare degli indennizzi adeguati. Piange il cuore vedere in queste ore cadere la neve in tanti centri della nostra provincia, e quindi anche sulle stazioni sciistiche di Campocatino nel comune di Guarcino e Campo Staffi in quello di Filettino, che erano pronti a riaprire in sicurezza. Zingaretti e Conte non li dimentichino, non dimentichino un settore che contribuisce in maniera determinante alla crescita del pil in questo Paese e dietro il quale ci sono moltissime famiglie in difficoltà.”Lo ha detto, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

COMUNICATO STAMPA