Lazio, gruppo Lega: Zingaretti bocciato in aula sul Mes: èrende schiaffi dappertutto

“ Zingaretti prende schiaffi dappertutto e su ogni argomento. Oggi in aula è stato bocciato sul Mes: il trattato che il PD vuole imporre all’Italia non ha ricevuto l’ok neanche in casa del suo stesso segretario! Il governatore ha provato a giocarsi la partita due volte, ricevendo ben 2 schiaffoni. In aula è intervenuto il consigliere Ciacciarelli sottolineando il fatto. Una vicenda che avrebbe del tragicomico, se non fosse che, questa Giunta non ne azzecca una su ogni tema, e a pagarne le spese sono sempre i laziali. La Lega è pronta a mettere in campo un’alternativa a questo governo regionale che fa acqua da tutte le parti.”

Così, in una nota, i consiglieri del gruppo regionale Lega Angelo Orlando Tripodi, Pasquale Ciacciarelli, Laura Corrotti, Daniele Giannini e Laura Cartaginese.

COMUNICATO STAMPA