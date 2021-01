Lazio, fondi UE. Ciacciarelli (Lega): “Zingaretti incapace di spenderli”

“Il Lazio ha una scarsa capacità di spesa dei finanziamenti europei; è molto indietro rispetto ad altre Regioni italiane. Questa la fotografia de “Il Sole 24 ore”. Per il Fesr (fondo europeo di sviluppo regionale) sono state spese solo il 36,3% delle risorse rispetto allo stanziamento iniziale, per il Fse (fondo sociale europeo) il 55%, per il Feasr(fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) il 57, 3%. In tutto restano ancora da impiegare 1,370 milioni di euro. Inutile far ricorso ai fondi erogati dall’Unione Europea se poi non si è in grado di spenderli! Un’ altra brutta pagina di cattiva amministrazione per questa Giunta Regionale, che non perde occasione per dimostrare la propria incapacità in ogni settore su cui mette mano. Il Lazio ha bisogno di cambiare marcia, di energie nuove, di competenza ed amore verso questa regione, tutti ingredienti che solo una Giunta di Centrodestra può garantire per ottenere risultati significativi.”

Lo ha detto, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA