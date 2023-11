Lazio, Fantini: “De Angelis ha fatto lavoro importante su Consorzio Unico”

“Attraverso la fusione dei consorzi industriali e la nascita del Consorzio unico il Lazio ha fatto sensibili passi avanti nella costruzione di una regione più competitiva, con meno burocrazia e maggiormente vicina alle imprese. Il Presidente De Angelis ha avuto il merito di guidare la fase più delicata e proiettare il Consorzio industriale in una nuova dimensione. Il passo indietro di ieri dimostra responsabilità e la volontà di garantire nuovi processi in linea con l’attuale fase politica in Regione. Per questi motivi non posso far altro che ringraziare De Angelis,

straordinaria risorsa del Pd,

a nome mio e dell’intera federazione, per il lavoro svolto”.

Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA