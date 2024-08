“Ho appreso con soddisfazione la nomina di Libero Mazzaroppi, già sindaco di Aquino, a componente del consiglio di amministrazione di Lazio Disco. Un incarico prestigioso, in un momento in cui sono fondamentali maggiori sforzi per garantire migliori servizi a studentesse e studenti del Lazio. Sono certo che Libero, grazie alle esperienze maturate negli anni, saprà fornire un contributo importante”.

Così in una nota Enrico Pittiglio (Pd).

COMUNCATO STAMPA