Lazio Disco, Battisti: “Congratulazioni a Libero Mazzaroppi per incarico in cda

“Desidero rivolgere le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Libero Mazzaroppi, nominato dal consiglio regionale del Lazio, con decreto del presidente Aurigemma, membro del Consiglio di amministrazione di Lazio Disco”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Un incarico di prestigio che, sono certa, Libero saprà onorare al meglio – prosegue – in virtù della sua importante e riconosciuta esperienza amministrativa.

C’è molto lavoro da fare per garantire a tutte e tutti il diritto allo studio e la formazione universitaria nella nostra Regione, sarò come sempre a disposizione per collaborare e rafforzare i servizi nel Lazio per i nostri studenti.

Apprezzo le capacità di Mazzaroppi, con il quale in questi ultimi anni ho condiviso un lavoro sempre con grande rispetto e – conclude – stima reciproca”.

COMUNICATO STAMPA