Lazio, Covid 19, Ciacciarelli (Lega): “Chiusura dei locali alle 23 insensata e iattura per le attività”

“Che senso ha chiudere i locali alle 23:00? Il virus non ha fasce orarie di preferenza: sarà una iattura per i tanti piccoli imprenditori che vedranno ulteriormente strozzate le proprie attività, con danni incalcolabili per i profitti. Dietro ad un negozio, un ristorante, un bar ci sono madri di famiglia, interi nuclei il cui sostentamento dipende dall’andamento dell’attività. La Regione Lazio deve capire questo e non adottare norme omicide, che sarebbero una vera sciagura per l’economia del nostro territorio! È necessario rispettare tutti la normativa in materia di covid-19, riporre ancora più attenzione nei comportamenti di tutti i giorni, ma non possiamo permettere ad un altro virus di ucciderci, quello della fame, a cui si ridurrebbero intere famiglie se la Pisana decidesse di varare quelle ulteriori restrizioni. Dobbiamo imparare a convivere con il Coronavirus e non ad essere schiavi della paura, la politica deve mandare questo segnale se vuole essere un punto di riferimento per i cittadini.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA