Lazio: corso gratuito Operatore Social Media, con indennità e stage

Nel Lazio sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per operatore social media.

Il programma, destinato a disoccupati e inoccupati, offre un’indennità di frequenza e include un’esperienza di stage.

Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2025.

Ecco ulteriori informazioni e come partecipare al corso di formazione.

CORSO GRATIS PER OPERATORE SOCIAL MEDIA

Il corso di formazione “Operatore Social Media” è promosso dall’ente Make4Work e approvato dalla Regione Lazio. È gratuito per i partecipanti grazie al cofinanziamento dell’Unione Europea.

La proposta è pensata per gli appassionati di comunicazione digitale e temi sociali ai quali viene offerta la possibilità concreta di acquisire skills utili a entrare nel mercato del lavoro. Obiettivo dell’intervento è, infatti, l’inserimento lavorativo.

Gli allievi riceveranno un’indennità di frequenza e, grazie a un tirocinio, avranno modo di mettere in pratica quanto appreso in aula.

DESTINATARI DEL CORSO

Possono accedere al corso persone residenti o domiciliate nel Lazio da almeno 6 mesi e in possesso del diploma di maturità, disoccupate o inoccupate, con disabilità o a rischio di marginalità economico – sociale.

Gli stranieri extracomunitari devono avere il permesso di soggiorno in corso di validità.

SVOLGIMENTO E DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO, ATTESTATO FINALE

Il corso gratuito in Social Media si tiene in presenza nel Lazio. Sono previste lezioni in aula e laboratorio per 320 ore, cui si aggiungono 96 ore di tirocinio curriculare.

La frequenza è obbligatoria per l’80% del monte ore complessivo.

Si rilascia una certificazione riconosciuta ai sensi del D.lgs 13/2013 e della L.R. 23/1992.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni devono pervenire entro il 28 febbraio 2025 alle ore 18.00. Gli aspiranti possono collegarsi a questa pagina dedicata al corso e compilare un modulo online per la richiesta di informazioni.

ENTE ORGANIZZATORE

Make4Work è un ente del terzo settore accreditato per la formazione continua e professionale presso la Regione Lazio e per i servizi al lavoro presso ANPAL. La sua missione è incentrata sull’innovazione, lo sviluppo delle competenze, l’orientamento professionale e scolastico e il supporto alla comunità. Make4Work ha sede ad Albano Laziale (Roma).

FONTE TICONSIGLIO.COM