Lazio – Coronavirus, Zingaretti:” Fase 2, Riaprire e riaprire in sicurezza”

“Riaprire e riaprire in sicurezza” – lo ha ribadito oggi il presidente, Nicola Zingaretti che, insieme al Vice presidente della Giunta Daniele Leodori, ha incontrato in una video-call le Associazioni di rappresentanza del mondo produttivo, i Sindacati e i Prefetti della Regione per definire le linee guida della Regione Lazio necessarie per prepararsi alla futura Fase 2.“Il documento che stiamo redigendo insieme – ha spiegato Zingaretti– avrà l’obiettivo di fornire indicazioni che serviranno ad accompagnare il ritorno alle normali attività di lavoro, quando le condizioni di emergenza saranno ufficialmente considerate passate da parte degli organismi competenti. Un vademecum – ha aggiunto – chiaro e pratico che sarà utile ai cittadini e ai lavoratori di tutti gli ambiti per garantire sicurezza nella ripresa”.

