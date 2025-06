Lazio, Consiglio regionale paralizzato: l’affondo di Sara Battisti (PD) contro la Giunta Rocca

“Il Consiglio regionale del Lazio è ormai fermo da mesi. Siamo di fronte a una vera e propria paralisi istituzionale.” Con queste parole, la consigliera regionale del Partito Democratico Sara Battisti lancia un duro attacco all’indirizzo dell’amministrazione guidata da Francesco Rocca. Secondo l’esponente dem, l’attività dell’Aula è “praticamente azzerata” e le aspettative dei cittadini “tradite da un governo regionale incapace di prendere decisioni utili per il territorio”.

Battisti non usa mezzi termini e denuncia un quadro che definisce “allarmante”: proposte di legge bloccate, sedute rinviate o svuotate di contenuto, un processo legislativo ridotto ai minimi termini. “Non si legifera, non si discute, non si decide. È evidente a tutti che l’amministrazione Rocca è in uno stato di stallo preoccupante”, afferma.

Ma il giudizio negativo non si ferma all’inerzia del Consiglio. Nel mirino della consigliera PD finisce anche l’attività dell’Esecutivo regionale: “Alle mancate decisioni dell’Aula si somma una gestione fallimentare delle poche scelte portate avanti dalla Giunta. È il caso, ad esempio, della sanità”.

Battisti punta il dito contro il progressivo spostamento delle risorse pubbliche verso il settore privato: “Sta emergendo, anche grazie a inchieste giornalistiche, un evidente sbilanciamento del finanziamento sanitario a favore del privato. Un modello che indebolisce ulteriormente il sistema sanitario pubblico”.

Emblematico, secondo la consigliera, il caso dei 22 milioni di euro assegnati alle strutture private nell’ambito del progetto sperimentale sulla gestione del sovraffollamento nei pronto soccorso: “Una misura inefficace che non ha prodotto miglioramenti tangibili. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: le cose non stanno funzionando”.

La conclusione è netta: “Questa è la realtà — dice Battisti — un Consiglio regionale paralizzato, una Giunta incapace di governare e un’intera regione che paga il prezzo dell’inazione e delle scelte sbagliate. La destra di Rocca ha tradito la fiducia dei cittadini del Lazio”.