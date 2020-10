Lazio, consiglio regionale in modalità telematica. Ciacciarelli/ Tripodi (Lega): “Attentato alla democrazia”

“Le sedute del consiglio regionale di lunedì e giovedì si terranno in modalità telematica; tutto questo con voto contrario della Lega. Infatti riteniamo che questa tipologia di seduta leda molto le fondamenta della democrazia e la possibilità di portare in aula le battaglie per il territorio. Non riusciamo a capire perché insegnati, medici, netturbini, forze di polizia e tanti altri possano esercitare la loro professione in presenza e noi consiglieri regionali non possiamo recarci fisicamente in consiglio regionale per rappresentare le istanze dei cittadini. È un attentato alla democrazia. Noi non ci stiamo!”

Così, in una nota, i consiglieri regionali della Lega Pasquale Ciacciarelli e Angelo Orlando Tripodi.

COMUNICATO STAMPA