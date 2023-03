Lazio: Ciarla (Pd), ecco i nostri nomi per le commissioni

Con Bonafoni, Panunzi e Battisti definiamo gli assetti.

“Con la firma dei decreti di istituzione delle commissioni speciali da parte del Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Aurigemma, si completa la definizione degli assetti del Consiglio. A partire da oggi saranno istituite prima le commissioni consiliari permanenti, il Partito Democratico indicherà i colleghi consiglieri Bonafoni per la presidenza della commissione trasparenza, e il collega Panunzi come presidente della commissione vigilanza. Nei prossimi giorni si procederà con quelle speciali. Il Partito Democratico ha chiesto alla consigliera Regionale Sara Battisti di Presiedere la Commissione Speciale dedicata ai Piani di Zona”. Lo scrive Mario Ciarla, Capogruppo Pd in Consiglio regionale del Lazio (ANSA).