Lazio, Ciacciarelli (Lega):”Commissario anche per i cinghiali certifica incapacità di Zingaretti.”

“Per gestire l’emergenza cinghiali a Roma e nel Lazio verrà nominato un commissario ad hoc. Quella di Zingaretti è la Giunta dei commissari! Un’amministrazione regionale incapace di gestire tutti i processi. Anche per quanto riguarda la bonifica della Valle del Sacco era stato nominato un commissario, che, anche in quel caso certificava il fallimento dell’operato di Zingaretti e colleghi sul tema ambiente. Il Lazio, invece, merita una programmazione seria e puntuale, programmi che vengano rispettati, un’attenzione costante alla gestione di settori delicati come l’ambiente, la sanità, il lavoro, la sicurezza. Non possiamo continuare a delegare ai commissari quello che dovrebbe fare la politica! Basta Zingaretti. Basta Partito Democratico.”

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

