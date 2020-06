Lazio, Ciacciarelli (Lega):”All’Astor uniti per il territorio

“Ci ritroveremo tutti insieme , uniti, all’Astor Hotel di Frosinone per ribadire ancor di più la nostra vicinanza al territorio. Noi consiglieri regionali della Lega, insieme con il commissario provinciale e coordinatore regionale Francesco Zicchieri, il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, l’on. Francesca Gerardi, il sen. Gianfranco Rufa e Kristalia Papaevalgeliu, già senatrice del Carroccio. Frosinone sarà al centro di un tour che toccherà tutte le province del Lazio. Con Matteo Salvini vogliamo costruire un partito forte e competitivo, per spazzare via la sinistra ed il suo malgoverno, e restituire ai cittadini amministrazioni all’altezza, nei comuni, nella capitale ed alla guida della Regione Lazio.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

comunicato stampa