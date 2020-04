Lazio, Ciacciarelli (Lega ):” Zingaretti non vuole finanziare la social card, preferisce prendere bidoni con i soldi dei laziali”

“Il governo ha stanziato 150 milioni per l’emergenza Covid-19 in favore della Regione Lazio. Ne basterebbero 20 per finanziare la social card di 600€ da me proposta in favore delle famiglie messe in difficoltà dal virus. Zingaretti fa orecchie da mercante, ha preferito prendere un bidone di 35, 8 milioni di euro con i soldi dei laziali! Risorse letteralmente gettate alle ortiche per mascherine Ffp2 e Ffp3 “fantasma”, di cui ad oggi non c’è ancora traccia. A questo punto chiedo a Zingaretti non sono un’emergenza le famiglie che non riescono a mangiare? Le imprese che devono ripartire? È una strana Regione il Lazio, in cui un imprenditore deve dare garanzie alle banche per accedere a un prestito di 10.000, le famiglie vengono abbandonate, ma si danno 11 mln di acconto così alla prima società che passa…”Ha affermato il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega) comunicato stampa

