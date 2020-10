Lazio, Ciacciarelli (Lega): “Usare i fondi del recovery fund per l’edilizia scolastica. La provincia di Frosinone è la prima per rischio idrogeologico”

“In commissione regionale Bilancio il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, è intervenuto sulle opere finanziabili con le risorse del recovery fund, affermando:”Stiamo cercando di capire le linee guida dentro le quali muoverci. Allo stato attuale possiamo dire che sembrerebbero ammissibili interventi per infrastrutture ferroviarie, mobilita’ sostenibile nella sua accezione piu’ ampia, e quindi piste ciclabili e ricariche per la mobilita’ elettrica, la gestione dei rifiuti, le reti idriche e la riqualificazione energetica di edifici ed edilizia scolastica.”

Bene, dal momento che sono contemplati interventi per l’edilizia scolastica, penso sia doveroso da parte della Regione Lazio dedicare un investimento adeguato di parte dei fondi del Recovery Fund alla sicurezza degli edifici scolastici di tutto il territorio regionale, in particolare della provincia di Frosinone. È bene rammentare, infatti, che secondo gli ultimi dati del rapporto ISPRA, la Ciociaria rappresenterebbela zona a più alto rischio idrogeologico rispetto alle altre province del Lazio. L’incolumità di studenti, insegnati, collaboratori scolastici è nelle mani delle istituzioni. La politica, in questo caso chi siede attualmente al timone della Giunta Regionale, deve essere capace di stilare un programma oculato, che tenga conto delle esigenze di ciascun territorio, e soprattutto, come ho affermato prima, di coloro che sono il futuro della nostra regione e della nostra Italia, i ragazzi. La loro sicurezza deve essere al primo posto. Quindi se si parla di Recovery Fund, il nesso con loro deve essere inscindibile.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

comunicato stampa