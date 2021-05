Lazio, Ciacciarelli (Lega): “SR 630 riapre. Un’altra vittoria”

“SR 630 un’altra vittoria! Dal 2018 abbiamo iniziato a sollecitare la messa in sicurezza del cantiere con Christian Vizzaccaro. Finalmente la riapertura. Un grazie a Gianfranco Vannicola, che ha supportato la nostra battaglia. Questo tratto di strada è stato, per troppo tempo, teatro di morte, con innumerevoli incidenti. Diverse le mie interrogazioni alla Regione Lazio, sopralluoghi, ed interventi di vario tipo. Eravamo in presenza di una vera e propria emergenza, ed ora, finalmente, si intravede un po’ di luce alla fine del tunnel, con questo grande risultato.” Ringrazio Astral per aver compreso l’importanza dell’intervento ed aver provveduto al ripristino dei luoghi.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA