Lazio, Ciacciarelli (Lega) scrive a Onorati:” E’ emergenza cinghiali serve deroga per i cacciatori”

“Ho scritto all’assessore all’Agricoltura Onorati per sottoporle una problematica molto attuale: quella dei cinghiali. Le principali misure di distanziamento sociale e divieto di movimentazione delle persone fisiche, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per far fronte all’emergenza Coronavirus, hanno sospeso le ordinarie attività di gestione faunistico-venatoria; i cacciatori, con grande senso di responsabilità si sono adeguati a quanto deciso.

Questa sospensione, tuttavia, sta provocando diversi effetti negativi, per gli agricoltori e per i cani sportivi e da caccia.

I primi continuano a subire i danni che la fauna selvatica (ungulati soprattutto), non sottoposta all’azione di dissuasione e di limitazione numerica della caccia, sta provocando alle coltivazioni.

Gli altri, normalmente mantenuti allenati per tutto l’anno dai loro proprietari, stanno invece vivendo uno stato di sofferenza psico-fisica, legata all’impossibilità di fare adeguata attività fisica all’aperto.

Nel Lazio in modo particolare, il problema degli ungulati, costituisce una evidente criticità per tante imprese e attività agricole, che ancora in molti casi devono ricevere gli indennizzi per i danni provocati da questi animali.

In questo contesto, diventa prioritario, così come fatto dalla Regione Liguria con ordinanza 22/2020 al punto 11, introdurre particolari deroghe che consentano la caccia di selezione agli ungulati e la facoltà da parte dei proprietari di cani da caccia di accompagnare i propri ausiliari in luoghi all’aperto appositamente individuati, quali Zone Addestramento Cani e Aziende Agro-Turistico Venatorie, adatti all’allenamento e all’addestramento.

Dette attività potranno essere espletate da una persona e nel rispetto delle norme che regolano il distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Si tratta di una richiesta sostenuta anche dalle tane Associazioni Venatorie della Regione, che con grande senso di responsabilità e disciplina si sono sempre uniformate alle disposizioni di Legge, nazionali e locali.”

Si è espresso così il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

