Lazio – Ciacciarelli (Lega):” Risorse del Governo spese malissimo dalla Regione, non si vogliono aiutare le famiglie

“Il governo ha stanziato 150 milioni per l’emergenza Covid-19 in favore della Regione Lazio. Soldi spesi malissimo dalla Giunta Zingaretti, stando a quanto appreso dai giornali e da alcune dichiarazioni dei diretti interessati. 35, 8 milioni di euro buttati per mascherine Ffp2 e Ffp3 “fantasma” che, a detta del vice presidente Leodori, arriveranno a fine mese, quindi ad emergenza quasi terminata, ed altre spese discutibili. A questo punto chiedo a Zingaretti non sono un’emergenza le famiglie che non riescono a mangiare? Le imprese che devono ripartire? Perché parte di questi 150 milioni non vengono impiegati per finanziare una social card di 600 euro per generi alimentari e farmaci, come da me proposto? Nessun alibi, le risorse ci sono, ma vengono spese malissimo! Con 20 milioni avremmo già aiutato oltre 50.000 famiglie del Lazio! La Sinistra che, in teoria, dovrebbe rappresentare le classi meno abbienti, o comunque chi è in difficoltà, è totalmente sorda su questo tema. La gente guarda ai fatti, non alle chiacchiere, anche perché con queste ultime non ci mangia.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

comunicato stampa