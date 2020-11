Lazio, Ciacciarelli (Lega): ”Perché Zingaretti-D’Amato non rispondono sui 275mila euro?”

“È scandaloso quanto sta accadendo. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, invece di rispondere sui 275mila euro di fondi regionali che ha incassato la sua fondazione quando era consigliere regionale, su cui la Corte dei Conti ha aperto un’inchiesta, scappa. Stessa cosa vale per Zingaretti. Sono due fuggitivi. Ma non potranno scappare per sempre. La Lega continuerà a lottare affinché non cali il sipario su questa oscura vicenda.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA

Correlati