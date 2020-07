Lazio, Ciacciarelli (Lega): “Nessuna grande opera per la provincia di Frosinone, Zingaretti si ricorda di noi solo per i rifiuti”

“Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, hanno presentato il piano che ha un impatto di 6 miliardi di euro e prevede l’istutuzione di commissari per velocizzare i lavori su sei opere viarie: il completamento della Civitavecchia-Orte, la realizzazione della Roma-Latina, la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone, il potenziamento a quattro corsie della via Salaria, il potenziamento della A24 e della A25 Roma-L’Aquila e Roma-Pescara, il proseguimento della Civitavecchia-Livorno da Tarquinia. A quanto pare dalla cartina geografica della nostra regione è sparita la provincia di Frosinone!

Zingaretti se ne ricorda solo quando si tratta di smaltire i rifiuti… Ciò testimonia ancor di più la totale mancanza di progettualità che questa Giunta di sinistra ha per la Ciociaria. Totalmente ininfluenti, poi, i consiglieri regionali della provincia di Frosinone che vestono la maglia del PD in consiglio regionale. Vorrei sapere cosa racconteranno agli elettori quando torneranno a bussare per il voto…”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

