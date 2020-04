Lazio – Ciacciarelli (Lega): “Inaccettabile che D’Amato utilizzi una pagina istituzionale per propaganda PD”

“È inaccettabile che l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato utilizzi un profilo istituzionale, come quello di Salute Lazio, per attaccare un governatore della Lega. La campagna elettorale la facessero sulla pagina Facebook del Partito Democratico, non utilizzino la Regione Lazio per i loro comodi politici. Si tratta di un fatto gravissimo, di cui dovranno rendere conto ai laziali. Senza contare che da un lato invocano l’ “unità nazionale” dall’altro poi non perdono occasione per alimentare l’odio e le polemiche in un periodo così delicato per la nazione e per la Lombardia in particolare. D’Amato prenda lezioni da Fontana su come si gestisce la sanità in una Regione, invece di avventurarsi in sterili polemiche. La Lombardia è il punto di riferimento sanitario per tanti italiani, da Nord e Sud, un modello da seguire e non da denigrare, soprattutto in un’emergenza come questa.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

comunicato stampa