Lazio – Ciacciarelli (Lega):” Imprese soffocate dalle carte, serve subito burocrazia zero”

“La parola d’ordine della ripresa deve essere: burocrazia zero! Le imprese ogni anno pagano un prezzo altissimo, 57,2 miliardi di euro a causa del cattivo funzionamento della macchina statale e regionale, sommersa da carte, disposizioni, leggi e decreti che rallentano lo sviluppo del nostro territorio. A distanza di 10 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto liquidità, tanto per fare un esempio, nessuna impresa è ancora riuscita ad ottenere 1 euro di prestito. Per non parlare del caos che domina negli uffici dei commercialisti letteralmente sommersi dalle telefonate dei poveri imprenditori che non sanno se e come possono slittare il pagamento delle tasse, come ricorrere alla CIG, quando verrà erogata ai propri dipendenti o se possono tornare a operare. Secondo la CGIA di Mestre in Italia si stima vi siano 160.000 norme, di cui 71.000 promulgate a livello centrale e le rimanenti a livello regionale e locale. In Francia, invece, sono 7.000, in Germania 5.500 e nel Regno Unito 3.000, e le imprese di Milano, Torino e Roma (quindi nel Lazio) sono le più penalizzate. Le carte ci uccideranno se non mettiamo un freno a quest’assurdo ed iniziamo a pensare con serietà a snellire il nostro apparato burocratico.”

Si è espresso così il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

comunicato stampa