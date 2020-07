Lazio, Ciacciarelli (Lega): “Con Salvini lavoriamo ad una ricetta per far ripartire il turismo a Roma e nel Lazio”

“A Roma e nel Lazio il turismo sta attraversando una crisi nera. Ne abbiamo parlato ieri, nel corso di una conferenza stampa presso la sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, con Gian Marco Centinaio, già ministro del Turismo e dell’Agricoltura; Claudio Durigon, responsabile del dipartimento Lavoro della Lega e coordinatore romano del partito; Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore regionale del partito; Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio; Daniele Giannini, Laura Cartaginese e Laura Corrotti, consiglieri regionali della Lega. Il turismo nella capitale è K.O, e le cose non vanno meglio nelle province del Lazio, questo perché la Giunta Zingaretti investe troppo poco nel settore e Roma ha un’amministrazione comunale non all’altezza della sua storia e del suo futuro. Bisogna invertire il trand, la Lega Lazio c’è e sta buttando giù delle proposte con Matteo Salvini e la senatrice Borgonzoni. Vogliamo mettere in rete tutti i nostri consiglieri regionali, esperienze, idee, fare squadra. Presto organizzeremo dei tavoli tematici che mettano al centro agenzie e tour operator, trasportatori, congressi e convegni. Roma deve tornare capitale ed il Lazio centrale.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega) presidente V Commissione Turismo.

COMUNICATO STAMPA