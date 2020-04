Lazio, Ciacciarelli (Lega):” Approvate in commissione cultura la realizzazioni del sistema dei musei digitali”

“Questa mattina, nel corso dei lavori in Conference Call della Commissione Cultura, da me presieduta, sono state approvate diverse mie osservazioni allo schema di deliberazione n. 111 sul piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale; Tra queste quella di proporre l’attivazione di convenzioni con le Università del Lazio, cosa che costituirà una grande opportunità per quella di Cassino e del Lazio Meridionale, Accademie delle Belle Arti e Conservatori; poi la promozione da parte della Regione Lazio della realizzazione del sistema dei Musei Digitali del Lazio; la realizzazione di piattaforme web; il miglioramento dei servizi offerti, diretti ed indiretti; infine quella di valorizzare la candidatura di nuovi siti UNESCO in funzione della massima espressione di tutta la territorialità regionale.”Si è espresso così il presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

comunicato stampa